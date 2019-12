Ieri mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sant’Agata di Militello hanno arrestato, in flagranza di reato, due giovani stranieri, già noti alle forze dell’ordine e da tempo residenti nello stesso luogo. Si tratta del 21enne marocchino S.A. e del 30enne tunisino S.A., ritenuti responsabili del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno fermato i due soggetti che, con fare sospetto, si dirigevano a piedi dalla periferia verso il centro abitato di Sant’Agata di Militello.

La perquisizione personale eseguita dai militari dell’Arma consentiva di rinvenire, indosso ai due individui, 2 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e alcune parti di hashish del peso complessivo di grammi 3,5, occultate all’interno delle tasche del giubbino del 21enne marocchino, nonché mezzo grammo di hashish ed uno spinello detenuti dal 30enne tunisino. Pertanto la sostanza stupefacente è stata sequestrata ed i due giovani sono stati arrestati, in flagranza di reato, in quanto ritenuti responsabili del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Ultimate le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.