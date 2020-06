Ieri mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) hanno arrestato, in flagranza di reato, il 22enne S.K. ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica, danneggiamento e minaccia grave.

La scorsa notte, nel corso di una discussione scaturita per futili motivi con alcuni parenti, il giovane minacciava con un coltello da cucina di grosse dimensioni i propri cugini e lo zio, danneggiando inoltre con un sasso l’autovettura di quest’ultimo. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto che, dopo avere ricostruito l’accaduto, hanno rintracciato il giovane presso la propria abitazione, ove hanno rinvenuto e posto sotto sequestro il coltello che aveva utilizzato per minacciare i parenti. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno inoltre accertato che il 22enne aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica mediante un collegamento diretto alla linea esterna. L’allaccio abusivo è stato, poi, riscontrato dai tecnici della società che eroga il servizio elettrico che hanno svolto un sopralluogo sul posto. Al termine degli accertamenti compiuti, il giovane è stato arrestato poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica, danneggiamento e minaccia grave. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo davanti il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.