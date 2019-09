Ieri, nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello, hanno arrestato in flagranza di reato, V.G.A. 27enne, già noto alle forze dell’ordine originario di Catania, ritenuto responsabile di “furto aggravato continuato” Da diversi giorni, per contrastare i furti consumati nell’ultimo periodo nel circondario, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Sant’Agata di Militello avevano predisposto mirati servizi di osservazione e controllo del territorio anche con l’impiego di pattuglie con personale in abiti borghesi. Proprio ieri mattina, a seguito di una segnalazione circa un furto di uno scooter nel centro abitato di Sant’Agata di Militello, una pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata lungo la bretella autostradale di Sant’Agata di Militello, ha intercettato un furgone condotto da un uomo che, mentre stava per immettersi sull’autostrada, alla vista dei militari ha abbandonato il mezzo, tentando la fuga.

I Carabinieri riuscivano a bloccare l’individuo e procedevano alla perquisizione del furgone che consentiva di rinvenire quattro scooter che dagli accertamenti risultavano rubati nelle ore precedenti nel Comune di Sant’Agata di Militello. Pertanto, il furgone ed i quattro scooter sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato continuato. Nella mattinata odierna, l’arrestato è stato condotto dinnanzi al Giudice presso il Tribunale di Patti (ME) per essere giudicato con rito direttissimo. L’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto dei Carabinieri, ha disposto per il 27enne la misura degli arresti domiciliari.