Ieri notte i carabinieri di Messina, hanno sorpreso due soggetti intenti a rubare rubinetteria

IL MATERIALE ERA STATO ASPORTATO DALL'HOTEL PARADIS (SITO IN VIA CONSOLARE POMPEA), CHE IN ATTO E' CHIUSO PERCHE SOTTOPOSTO A CUSTODIA GIUDIZIARIA

Nella notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato S.G., 31enne pregiudicato ed R.A., 29enne, entrambi messinesi, ritenuti responsabili del reato di concorso in tentato furto aggravato. Intorno alla mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati dalla Centrale Operativa, hanno sorpreso i due giovani all’interno dell’hotel Paradis sulla via Consolare Pompea in località Paradiso, attualmente chiuso e sottoposto a custodia giudiziaria, mentre, utilizzando un grosso martello, stavano frantumando i sanitari dei servizi igienici per impossessarsi della rubinetteria metallica. Da un accurato sopralluogo i carabinieri hanno infatti recuperato circa 25 kilogrammi di rubinetteria già smontata e ammassata in un cesto nonché numerosi cavi di rame, asportati dall’impianto elettrico e raccolti in altro contenitore.

I militari inoltre hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro alcuni arnesi da lavoro utilizzati per la commissione del reato. I due giovani pertanto sono stati arrestati in flagranza per tentato furto aggravato in concorso e la refurtiva è stata restituita al custode giudiziario. I due arrestati, nella mattinata odierna, sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri ed ha applicato ad S.G. la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per R.A. è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora.