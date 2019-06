Ieri notte, in Castell’Umberto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata Militello (ME), unitamente a quelli della Stazione di Tortorici (ME), hanno arrestato due giovani e deferito un minore alla Procura della Repubblica per i Minorenni, tutti ritenuti responsabili di tentato furto aggravato di carburante. I militari dell’Arma, durante un servizio finalizzato al controllo del territorio, hanno sorpreso i tre giovani in un deposito di attrezzi e veicoli, di proprietà di un impresa edile di Tortorici, mentre tentavano di asportare del carburante dai mezzi meccanici custoditi all’interno.

Due di loro sono stati subito bloccati dai carabinieri, mentre il terzo, che si era dato alla fuga, è stato poco dopo rintracciato nel vicino Comune di San Salvatore di Fitalia (ME). I due maggiorenni, G.M.A. 29enne e B.S.A. 21enne, sono stati arrestati in quanto responsabili di tentato furto aggravato. Il 17enne T.D.F., con la stessa accusa, invece, è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Messina. Gli arrestati, dopo le formalità di rito sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Patti, in attesa dell’udienza di convalida.