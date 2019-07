Ieri pomeriggio, in piazza Unione Europea a Messina: gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 25enne del Gambia

E’ stato proprio il suo atteggiamento ad insospettire i poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio ieri pomeriggio, in piazza Unione Europea. Un 25enne del Gambia, ha attirato l’attenzione dei poliziotti, agitandosi palesemente alla loro vista. Gli agenti lo hanno sottoposto a controllo, rinvenendo nella tasca del pantaloncino uno spinello pronto per essere consumato, una dose di marijuana e la somma di denaro pari ad € 670 composta da banconote di piccolo taglio, di cui lo stesso non ha saputo dare la giustificazione sulla provenienza visto che non svolge alcuna attività lavorativa.

La successiva perquisizione presso la presunta dimora indicata dal giovane come residenza ne ha rivelato la totale estraneità degli ambienti, infatti non è stata riscontrata nessuna presenza di effetti personali o quant’altro che fosse riconducibile allo stesso. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di individuare l’effettivo alloggio dell’extracomunitario, dove sono state invece rinvenute e sequestrate, abilmente occultate all’interno di un calzino, 60 dosi di marijuana dal peso complessivo di circa 70 grammi. L’uomo è stato pertanto arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per stamattina.