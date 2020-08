Ieri pomeriggio, nel corso di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Capo d’Orlando hanno arrestato, in flagranza di reato, il 45enne Z.D., già noto alle forze dell’ordine, originario di Catania ma da tempo residente nel comune paladino, responsabile del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e deferito, in stato di libertà, la sua consorte per il medesimo reato.

Negli ultimi giorni i Carabinieri avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione della coppia e, pertanto, nel pomeriggio di ieri, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire circa 200 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana già essiccata ed occultata nei mobili della camera da letto e della cucina, nonché tre piante di cannabis, alte circa due metri, coltivate all’interno di vasi situati sul terrazzo dell’abitazione della coppia. Pertanto, la sostanza stupefacente e le piante sono state sequestrate ed inviate Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato poiché ritenuto responsabile del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti mentre la 42enne moglie convivente è stata deferita, in stato di libertà per il medesimo reato. Al termine delle ,formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Patti (ME) in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale per l’udienza di convalida.