Ieri sabato 9 gennaio, in tarda serata gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato ed arrestato i due autori della rapina messa in atto alle 13.00 dello stesso giorno presso un Compro Oro di Sant’Agata a Messina. I rapinatori si erano introdotti all’interno dell’esercizio commerciale fingendosi carabinieri, immobilizzando il titolare ai polsi con delle manette asportate in una diversa effrazione da loro portata a termine presso l’abitazione di un militare dell’arma… successivamente… hanno portato via duemila euro contenuti nella cassa.

Secondo le prime informazioni che sono giunte da parte delle forze dell’ordine, si tratta di soggetti pregiudicati originari di Siracusa ed Augusta che sono stati bloccati (seguendo le indicazioni degli operatori della Squadra Mobile peloritana) all’altezza di Acireale… dai colleghi della omonima Sezione della Questura di Catania e dai carabinieri della locale Stazione.

Gli individui, poco dopo la messa a segno del colpo si diedero alla fuga sull’autostrada A18 a bordo di una Fiat 500X, dopo averne abbandonata una seconda, ovvero una Fiat Punto nelle vicinanze del sito dove hanno attuato il furto.

Ad essere decisive per la loro identificazione, sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. I malfattori in nottata, sono stati tradotti presso il Carcere di Gazzi.

Foto, tratta dal Video di… www.vocedipopolo.it.