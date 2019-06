L'EVENTO DI BENEFICIENZA IN FAVORE DEGLI ORFANI DEI CARABINIERI

Ieri sera al Teatro Greco di Taormina, si è tenuto il concerto dal titolo: “Note Musicali sotto le stelle, dal cuore dell’Arma del nostro Sud”.

A questa iniziativa benefica, in favore degli orfani dei carabinieri, hanno partecipato Autorità civili, militari e religiose provenienti sia dalla Sicilia che dalla Calabria. Lo spettacolo, è stato condotto dal presentatore di Rai1 Flavio Insinna che nella prima serie della fiction #DonMatteo vestì i panni del capitano Anceschi al fianco di Terence Hill e Nino Frassica.

La serata è stata aperta dalla esibizione dei musicisti della Fanfara dell’Arma, alla quale hanno partecipato alcuni solisti della Banda della “Brigata Aosta”, che dopo avere eseguito la “Fedelissima”, la marcia d’ordinanza dell’Arma dei carabinieri si sono esibiti in varie arie estratte dalle opere di Verdi e Mascagni e in brani affondanti le radici nelle tradizioni popolari siciliane e calabresi, ma anche in alcuni componimenti jazz.

A salire sul palco, è stato un complesso musicale composto da una soprano, tutti militari della Benemerita in servizio presso il Comando Interregionale carabinieri Culqualber; inoltre l’orchestra Giovanile dell’Istituto Comprensivo 1° della perla dello Jonio ha fatto risuonare un celebre brano del maestro Ennio Morricone. A conclusione della serata si è dato spazio alla cerimonia dell’ammaina Bandiera che ha seguito l’esecuzione della Virgo Fidelis e dell’Inno di Mameli interpretati dai musicisti della Fanfara, della Brigata Aosta e dal Coro polifonico della Scuola Allievi carabinieri di Reggio Calabria.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.