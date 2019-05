Ieri sera, i carabinieri di Messina hanno arrestato un 40enne

Ieri sera, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato P. S., messinese, 40enne, ritenuto responsabile del reato di evasione. Nel pomeriggio di ieri i militari hanno effettuato un controllo presso l’abitazione ove l’uomo è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, accertando che si era allontanato senza alcuna autorizzazione.

Sono state avviate le ricerche per rintracciarlo, allertando, attraverso la Centrale Operativa del Comando Provinciale carabinieri, le pattuglie impiegate sul territorio. Alle 18.30 una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha rintracciato l’uomo in viale Regina Elena e lo ha arrestato in flagranza per il reato di evasione. L’arrestato questa mattina è comparso avanti al giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto, confermando gli arresti domiciliari nei confronti del 40enne.