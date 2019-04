SI TERRA' LA RACCOLTA FONDI IN FAVORE DEL CENTRO CLINICO NEMO SUD, DENOMINATA: "MESSINA IN PASSERELLA"

I responsabili della Fondazione Aurora Onlus, scrivono nella loro pagina Facebook questa nota informativa, riferendo che: “il 12 maggio, alle ore 17, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si terrà l’evento di moda il cui scopo è la Raccolta Fondi a sostegno del Centro Clinico NeMO SUD…, ovvero la VI^ Edizione di -Messina In Passerella-“.

“Più di 300 Messinesi, divisi in categorie professionali (e non solo), metteranno da parte imbarazzo e timidezza per vestire i panni di -modelli per un giorno-, diventando testimonial di solidarietà al fianco del Centro Clinico NeMO e dei suoi pazienti. Già negli scorsi anni l’iniziativa ha riscosso un grande successo. Nella V^ Edizione più di 1.700 le persone coinvolte, tra modelli, staff, partner dell’iniziativa e spettatori. Quest’anno ci sono già tutti i presupposti perché il successo delle edizioni passate si ripeta. Per la prima volta al Teatro Vittorio Emanuele con tantissime novità”.

“Segui questa pagina evento! Qui verranno pubblicate tutte le curiosità e le informazioni che potranno esserti utili! Per partecipare è necessario ritirare l’invito e donare al Centro NeMO”.

Potrai trovare gli inviti, qui:

DARIA CITY SPA;

EGOITA di GIANCARLO;

GOLFO ARANCI;

IMPERIAL;

YOU VERDISSIMA;

MAJORANA;

MARINELY;

SALOTTO;

SARTORIA RAGUSA;

SENSI DI DONNA;

TASMANIA CLUB.

“#stoconNeMO #MessinaInPasserella”.