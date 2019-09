Il 12 settembre, il Centro Clinico NeMO SUD inaugurerà un nuovo spazio dedicato all’avviamento allo sport per giovani con disabilità motoria. Uno strumento di socializzazione e di inclusione sociale che avrà un impatto significativo sul benessere e sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. “Vola Solo Chi Osa” è un progetto nato qualche anno fa ma la cui realizzazione è stata possibile solo adesso, grazie al contributo di Fondazione con il Sud e Fondazione Vodafone Italia che attraverso il bando OSO, Ogni Sport Oltre, è impegnata nella promozione della pratica sportiva tra le persone con disabilità.

Non solo uno spazio fisico, la terrazza di NeMO SUD diverrà infatti un luogo di allenamento ma anche di inclusione, grazie alla realizzazione di un circuito per carrozzine (manuali ed elettriche) utile per insegnare ai bambini ed ai ragazzi un uso sicuro e corretto dell’ausilio, quale prerequisito fondamentale per l’attività sportiva e per le attività di vita quotidiana. Il terrazzo potrà essere destinato anche all’accoglienza e alla socializzazione dei familiari che accompagnano i bambini e i ragazzi durante lo svolgimento delle attività. Il Centro Clinico NeMO SUD include, quindi, nella presa in carico globale e multidisciplinare del paziente anche l’attività sportiva.