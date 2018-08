Il 15 agosto, giorno della “Vara”, a Messina: il sindaco Cateno De Luca, parteciperà alla “processione”

Il sindaco peloritano Cateno De Luca, seguirà la -processione- dell’Assunta, che si terrà il prossimo 15 agosto ed in merito a questo evento in una intervista di -Voce di Popolo- ha affermato: “io ho cercato da subito di curare tutti dettagli, delegando anche gli assessori e soprattutto ho partecipato a qualche riunione col Comitato perchè mi sembrava anche doveroso. Io, ho un approccio molto particolare con la -Vara- anche perchè è risaputo che a Fiumedinisi c’è la stessa ricorrenza anche se si svolge ogni cinque anni”.

E proseguendo per andare a concludere, ha sottolineato: “ho un rapporto molto forte, perchè proprio anche a Fiumedinisi ho interpretato il ruolo dell’angelo perchè là sono personaggi viventi. E quando abbiamo discusso, di quello che doveva essere comunque la posizione del primo cittadino rispetto all’intera organizzazione, io ho espresso il desiderio di poter stare comunque tra la gente, tra i tiratori, quindi correrò dietro la -Vara- anche perchè per me è il sentimento che mi lega. Non è solo quello ovviamente di una manifestazione che ha il suo richiamo, anche da un punto di vista di caratteristiche e di identità della nostra Città, ma per me c’è anche un legame profondamente religioso che continuo a coltivare ancora maggiormente in questo ruolo”.