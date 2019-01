Il 4 gennaio dalle ore 10.30 alle 12, i sindacati in piazza contro i tagli alla rivalutazione delle pensioni previsti dalla Finanziaria

Pensionati e pensionate in piazza per protestare contro la manovra finanziaria. Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil di Messina hanno proclamato lo stato di mobilitazione, come è stato fatto in altre città della Sicilia, per esprimere il proprio dissenso contro una manovra giudicata ancora “contro i pensionati”. Venerdì 4 gennaio, dalle ore 10,30 alle ore 12, si terrà un presidio unitario dei pensionati davanti alle Prefettura di Messina, con la richiesta di essere ricevuti.

«Dopo 10 anni di rivalutazioni praticamente bloccate – affermano i segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Messina, Gaetano Santagati, Bruno Zecchetto e Giuseppe De Vardo – anche questo Governo gialloverde ha deciso di mettere le mani in tasca ai pensionati con il nuovo sistema di “raffreddamento” della perequazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo (1.522 euro lordi mese nel 2018) e con il prelievo straordinario di solidarietà per quelle sopra le 100 mila euro lordi annui. Chi oggi riceve una pensione fino a 1.522 euro mese lordi, pari quindi a tre volte il minimo, potrà continuare a contare sul 100% di rivalutazione legata all’inflazione. Per gli altri pensionati che percepiscono assegni superiori il nuovo meccanismo introdotto dalla manovra, invece, prevede una stretta che comporterà una perdita da 65 a 325 euro lordi anno a partite dal 2019 e per il resto della vita».

Sono sei le altre fasce di indicizzazione previste: tra tre e quattro volte il minimo la rivalutazione al 97%. Al 77% se tra quattro e cinque volte il minimo. Al 52% se tra cinque e sei volte il minimo. Al 47% se tra sei e otto volte il minimo e al 45% se tra otto e nove volte il minimo. Al 40% se la pensione è sopra nove volte il minimo.

«La rivalutazione delle pensioni è una questione di equità – sostengono i sindacati – Da anni chiediamo che venga finalmente riconosciuto ai trattamenti pensionistici un meccanismo di rivalutazione che risponda ai reali bisogni di milioni di pensionati e pensionate, che permetta davvero di non far perdere il potere di acquisto delle pensioni, come di fatto oggi accade. Come sindacato lo avevamo ottenuto e, invece, il Governo “del cosiddetto cambiamento” si allinea alle prassi consolidata, colpisce e fa cassa con i pensionati e non agisce in modo forte e determinato, ad esempio contro l’evasione fiscale».

Anche i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Messina sono contro la politica a cui piace parlare di reddito di cittadinanza, ma non dice nulla sulla necessità di rilanciare una legge sulla non autosufficienza e un’idea sociale di welfare europeo, non dice nulla su investimenti per lo sviluppo del Paese e per la concreta realizzazione di lavoro per i giovani.

«Siamo contro la decisione di raddoppiare le tasse a chi opera nel no profit – affermano – un danno difficilmente quantificabile per la portata sociale enorme di questo comparto nel nostro Paese che tradotto in attività quotidiane, significa fare di meno per i più deboli. Forse in Italia si può tassare di tutto, ma non i bambini di famiglie povere, i disabili, la fame e la povertà. Siamo contro all’ipocrisia di questo Governo che, sempre con la stessa manovra, premia i soliti evasori fiscali con il saldo e stralcio delle cartelle. Un vero e proprio schiaffo in faccia ai pensionati e pensionate che versano imposte e tasse prima ancora di ricevere l’assegno della pensione».