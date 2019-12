Il blogger Marco Gregoretti di Genova ma residente in Lombardia, spiega la situazione della mamma Roberta Ferraris di Vercelli [Video]

Il blogger Marco Gregoretti di Genova ma residente in Lombardia, spiega la situazione della #mamma Roberta Ferraris di Vercelli… si tratta di un’altra #Bibbiano. La donna ha ridepositato in Questura, a #Milano, 545 pagine di #prove fatte sparire ad hoc.

Gregoretti, ha realizzato due filmati il 13 dicembre ed il successivo 14 per far conoscere a tutti come si muovono le Istituzioni con i loro metodi #bibbianeschi per sottrarre i figli ai cittadini.