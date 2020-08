LA DONNA CHE ERA SCOMPARSA DA LUNEDÌ, INSIEME AL FIGLIO GIOELE DI 4 ANNI, DOPO UN INCIDENTE SULLA A20 NEI PRESSI DI CARONIA (ME) È STATA RICONOSCIUTA GRAZIE ALLA FEDE NUZIALE ED AI VESTITI, DAL MARITO DANIELE MONDELLO

Il cadavere trovato nei boschi di Caronia, nel Messinese, è della dj 43enne Viviana Parisi scomparsa lunedì con il figlio Gioele di 4 anni. La certezza è arrivata con il ritrovamento della fede nuziale al dito della donna. In precedenza il marito Daniele Mondello aveva riconosciuto i vestiti (che la Parisi indossava il giorno della scomparsa)…, durante un sopralluogo alla presenza del sostituto procuratore della Repubblica di Patti, il dottor Alessandro Lia. Fra le diverse ipotesi al vaglio degli inquirenti, sembra che gli stessi diano credito alla possibilita’ che la donna sia caduta dall’alto, forse da un pilone dell’alta tensione.

Con un massiccio impegno di uomini, mezzi e cani molecolari sono ricominciate, le ricerche del bambino e proseguiranno per tutta la notte. Si scandaglia un’area divisa per reticoli, della dimensione di oltre 300 ettari. I controlli, si dipaneranno dal punto in cui è stato ritrovato il cadavere.

Viviana Parisi e il suo bambino sono spariti lunedì mattina dopo che la donna aveva avuto un lieve incidente d’auto sulla autostrada Messina-Palermo, all’altezza di Torre del Lauro nelle vicinanze di Caronia, molto lontano da Milazzo, doveva aveva riferito al marito che sarebbe andata per comprare le scarpe al figlio. Le verifiche nella zona della scomparsa e in altri luoghi della Sicilia come Giardini Naxos (da cui sarebbero giunte delle segnalazioni prive di riscontro), continuano da giorni.

La vittima (rinvenuta priva di vita nella boscaglia), indossa un paio di pantaloncini jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche. Stando alle informazioni in possesso dell’equipe di www.messinatoday.it, gli inquirenti hanno eseguito un accesso presso l’abitazione del coniuge della Parisi, Daniele Mondello. Gli agenti della Polizia di Stato, hanno portato via un computer e alcuni effetti personali, sia del bimbo che della mamma.