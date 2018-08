Il calendario degli appuntamenti, dell’agosto messinese 2018

L’Amministrazione comunale ha definito il cartellone degli appuntamenti promossi per l’agosto Messinese 2018, che comprende momenti musicali, spettacoli teatrali, cinema ed intrattenimenti in vari spazi cittadini. In programma stasera alle ore 21, a Cumia Inferiore, l’esibizione della band “I Senatori”. Si terranno poi, diversi eventi fino al 15 settembre.

Il calendario prevede:

Martedì 7

alle 20.30, nella chiesa S. Antonio Abbate, concerto vocale “Orion ensemble” – alle 21, a piazza Duomo, “Fuori Classe”, talent show

da martedì 7 a lunedì 13, all’Horcynus Orca, Sud.O.Re. Festival.

Mercoledì 8

alle 21, a piazza Unione Europea, per Cinema sotto le Stelle “L’infernale Litterio”, per la regia di Nicola Calì.

Giovedì 9

alle 17, la gara ciclistica “Coppa Maria Assunta”, organizzata da Cicli Molonia, in via Garibaldi – alle 21, a piazza Duomo, “Pinks One – Pink Floyd Tribute Show & Mashan Taylor”.

Venerdì 10

alle 11, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, cerimonia di gemellaggio “Città di Maria” con i comuni di Palmi (RC), Randazzo (CT) e Marcellinara (CZ) – alle 18, da via Catania a piazza Fazio, Passeggiata dei Giganti, accompagnati da gruppi flokloristici – alle 21, nel cortile dell’Antiquarium di Palazzo Zanca, apertura della mostra permanente “Vara e Giganti” – alle 21, nel cortile della scuola Giorgio La Pira, per U Ferragostu Cammarotu, “Gianni Saja canta D. Modugno” – alle 21, a Gesso, sagra della porchetta e della salsiccia ibbisota con i “Match Music – Salvo La Rosa e Litterio”.

Sabato 11

alle 16, alla Passeggiata a Mare la X^ edizione de “Lo sbarco di Don Giovanni d’Austria” – alle 21, a piazza Duomo, Galà Internazionale del Folklore dei Canterini Peloritani – alle 21, a Gesso, commedia brillante “Purganti per 3”, a cura dell’Associazione teatrale I Commedianti di Villafranca Tirrena – alle 21, a Ganzirri “Notte Bianca per San Nicola”.

Domenica 12

alle 7, trasferimento dei Giganti da piazza Fazio a Camaro Inferiore – alle 21, nel cortile dell’Antiquarium di Palazzo Zanca, Notte Azzurra con esposizione straordinaria dell’antica iconografia della Vara – alle 21, a piazza Unione Europea, “Notte azzurra dello Stretto”.

Lunedì 13

alle 18, Passeggiata dei Giganti accompagnati da gruppi folkloristici da Camaro Inferiore a piazza Unione Europea – alle 19.45, alla Basilica Cattedrale, concerto “Duo organo e soprano”, dove dalle 21 alle 24 sarà possibile la visita guidata al “Campanile Astronomico” – alle 21, a piazza del Popolo “Balliamo in Piazza” con Juannì – alle 21,a piazza Unione Europea, la Rassegna Gruppi Folk Peloritani.

Martedì 14

alle 20, Santa Messa, a piazza Castronovo, presieduta da S.E. l’arcivescovo Mons. Giovanni Accolla – alle 21, a Rodia, Miss e Mister Rodia con la fagiolata di Ferragosto – alle 21.30, passeggiata dei Giganti accompagnati da gruppi folkloristici da piazza Unione Europea a piazza Castronovo e ritorno.

Mercoledì 15 giorno di Ferragosto

alle 9, da Forte San Salvatore, sparo di 21 colpi a cannone – alle 11, solenne pontificale in Duomo, con la partecipazione di autorità religiose, civili e militari – alle 18.30, partenza della Vara da piazza Castronovo con sparo di moschetteria – alle 21, previsto l’arrivo della Vara a piazza Duomo con la benedizione di S.E. l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla – alle 23, forte San Salvatore, spettacolo pirotecnico.

Giovedì 16

a Gesso, sagra del cannolo e sfilata di carretti siciliani.

Venerdì 17

alle 21, a piazza Unione Europea, IV edizione del festival “Italian Dream’s Music” alla Riserva Capo Peloro, “Capo Peloro Fest”.

Sabato 18

alle 21, a piazza Unione Europea, per Cinema sotto le Stelle “Agente matrimoniale”, per la regia di Cristian Bisceglie

dalle 21 alle 24, visita guidata al “Campanile Astronomico” del Duomo – alle 21, a Castanea, gruppo folk “La Madonnina” alla Riserva Capo Peloro; “Capo Peloro Fest”.

Domenica 19

alle 21, a piazza Duomo, con la partecipazione del sindaco, Cateno De Luca, e del vicesindaco, Salvatore Mondello, si terrà il concerto “Una vanta luna” – alle 21, nella Chiesa Santa Maria di Portosalvo, concerto “Duo pianoforte e soprano” – alle 21, a Torre Faro, “Dream’s in music”, cover degli anni ’60, ’70 e ’80 – alle 21, a Santo Stefano Briga, gruppo folk “I Cariddi”.

Luned’ 20

alle 21, Fiera di Messina, “Fieri di Essere” rassegna band locali.

Martedì 21

alle 21, a Torre Faro, “Overdrive” band – alle 21, a piazza XX Settembre, “Nota Bene”, tributo a Pino Daniele.

Mercoledì 22

alle 17.30, a Castel Gonzaga, Shaker Duo Live Music, duo pianoforte e voce – alle 21, a Bordonaro, “Massimo Luca e gli Aedo”, tributo a Lucio Battisti – alle 21, a Larderia Inferiore, gruppo folk “Val di Nisi”.

Giovedì 23

alle 21, a Bordonaro, commedia brillante “Chi trova un amico trova… un prestito”, a cura del gruppo teatrale I Malacumparsa.

Venerdì 24

alle 21, a Bordonaro, commedia brillante “Gruppo Teatro Nuovo” –

alle 21, a piazza Unione Europea, “Agosto Baby”, organizzato dall’Associazione Baby Planet.

Sabato 25

alle 21, a piazza Casa Pia, “The Dubliners” tributo agli U2.

Domenica 26

alle 21, a piazza Santa Barbara, orchestra spettacolo “Atmosfera Blu” – alle 21, a piazza Unione Europea, “Ti canto l’amore”, con la Compagnia Musica e Sposi del Maestro C. Pillitteri.

Lunedì 27

alle 21, a piazza Unione Europea, cinema sotto le stelle “Il silenzio” di Salvatore Arimatea – alle 21, a Giampilieri Marina, gruppo folk “Mata e Grifone”.

Martedì 28

alle 21, a Ganzirri, Lorenzo Guarnera canta Celentano, con le coreografie di Elisabetta Saya.

Giovedì 30

alle 21, a piazza San Vincenzo, “Antichi echi siciliani”.

1 /8 settembre

Horcynus Orca, “Movimenta” eventi vari.

1 settembre

alle 21, a piazza Unione Europea, “The Joshua Tree” tributo agli U2 – alle 21, alla scalinata Caserma Zuccarello, “Moda e Musica sotto le Stelle”.

2 settembre

alle 21, al Chiostro dell’Arcivescovado, concerto “Corno ed arpa”.

4 settembre

alle 21, a piazza Duomo, “Art Music Festival”.

8 settembre

alle 21, a piazza Unione Europea, premio alla carriera “Messina Cinema 2018”.

9 settembre

alle 21, a Ganzirri -Torre Faro, “10 km. Capo Peloro” – alle 21, a piazza Duomo, premio “Musa d’Argento”

15 settembre

alle 21, al Duomo, Galleria, Laudamo e piazza Unione Europea, la “Notte d’Arte”.