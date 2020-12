LA 25ENNE MESSINESE, DECEDUTA IN CIRCOSTANZE CHE SONO AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI MERCOLEDÌ NOTTE A CATANIA DOPO UNA LITE AVVENUTA IN VIA SAN CRISTOFORO

Il cantante catanese Alessio Ossino, si unisce al dolore della famiglia di Ylenia Grazia Bonavera, la 25enne messinese deceduta in circostanze che sono al vaglio degli inquirenti, mercoledi’ notte in via San Cristoforo a Catania e dice: “volevo volgere un pensiero alla vostra famiglia, Mi stringo al vostro sentimento di cordoglio e dispiacere per la perdita di vostra figlia”.

Ed infine: “esprimo un mio pensiero per l’accaduto…, sono rimasto molto male a vedere quel video amatoriale fatto al momento del ferimento constatando che nessuno e’ intervenuto per evitare questa tragedia. Io…, chiedo che venga fatta giustizia per questa povera donna che ha perso ingiustamente la vita in cosi’ giovane eta'”.