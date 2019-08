Il cantante neomelodico di Catania, Alessio Ossino, ha lanciato la sua linea firmata Justice 23.01.2013, comprendente: “magliette, cappellini ed intimo uomo/donna”.

Si tratta della data, in cui tutto iniziò, ovvero il giorno in cui il Tribunale Ordinario Civile – Esecuzioni Immobiliari etneo, tolse la casa ad Ossino per poi metterla in vendita con procedure non legali.

Con diverse iniziative in programma, fra cui quella già svoltasi l’11 agosto scorso al Marina di Priolo, nell’ambito dello spettacolo ITALIA’S GOT TALENT – CANALE 5, l’artista catanese intende ricordare le sue traversie giudiziarie.

Testimonial di questo profilo dedicato all’abbigliamento, è la sua fan Concetta Salmeri, che riferisce: “ho scelto di farmi questi scatti con questo marchio, per far capire alla gente che ha subito malagiustizia di dover combattere. Io ho avuto l’opportunità di conoscere Alessio Ossino ed apprendere la sua storia, che mi ha coinvolto tantissimo. Io nella mia vita privata, sono stilista, ho sempre amato questo mestiere, realizzo abiti da sposa”.