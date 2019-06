Il Comitato Giustizia Giusta, terrà oggi una conferenza stampa nazionale

SULLE VITTIME DELLA MALAGIUSTIZIA, AGITA DA PARTE DI MAGISTRATI IMPUNITI COPERTI DAL SISTEMA GIUDIZIARIO E DAL CSM, PRESSO IL CAFFE' "GIULIANI" SITO IN VIA SOLFERINO, 28, ANGOLO VIA VOLTURNO, 60, DAVANTI LA STAZIONE TERMINI A ROMA

Lo scrivono gli aderenti del Comitato Giustizia Giusta, in questa nota, per ricordare l’appuntamento di oggi mercoledì 26 giugno alle ore 12.00, nella capitale: “denuncia di livello nazionale a 100 mt dalla del sede del CSM in piazza Indipendenza da parte di alcune delle tante vittime dell’impunità che proprio in primis il massimo Organo di autogoverno della Magistratura ed il sistema giudiziario nel suo insieme garantiscono ai non pochi magistrati colpevoli di vari tipi di abusi e talvoltavgravi violazioni, per questo denunciati dalle vittime di Malagiustizia agli Organi competenti nelle forme previste dalla Legge ma sempre inutilmente, grazie alla protezioni di cui godono, spesso proprio da parte del CSM”.

“Ora che finalmente le vere prassi e procedure del CSM, del resto note e denunciate da decenni dagli esperti, sono finalmente emerse ai massimi livelli mediatici in tutta la loro gravità e alcuni suoi eminenti membri sono posti perfino sotto indagine penale — 32 anni dopo che i soliti profeti Radicali avevano promosso addirittura un referendum nel 1987 proprio per la riforma del CSM e del suo sistema elettivo perché allora come oggi era gia’ pilotato dalle correnti politiche al di FUORI DAL QUADRO COSTITUZIONALE, referendum che allora fu bocciato dalla Corte Costituzionale — è giunto il momento per agire per fare pulizia di corruttele e soprusi e denunciare non solo i singoli giudici che ci hanno negato giustizia e così rovinato la vita ma soprattutto il sistema che li protegge e che da tanti anni garantisce loro impunità, sistema che ha il suo apice proprio nel CSM (C.S.M. = CIECHI, SORDI, MUTI?)”.

Ci incontreremo per denunciare DOCUMENTATAMENTE perché in Italia la Giustizia non funziona e lo faranno vari cittadini che hanno denunciato singoli Magistrati in ogni parte d’Italia ma sempre senza risultati perchè non c’è nessun vero controllo: “il Sistema Giudiziario che ha il suo apice nel CSM li protegge e garantisce loro impunità archiviando sistematicamente tutte le nostre numerose denunce ed esposti, disciplinari e penali”.

“E tutti coloro che, vittime di Malagiustizia, hanno osato percorrere le vie previste dalla Legge e dal Codice in base alle COSTITUZIONE (a livello PROCESSUALE, DISCIPLINARE, PENALE e CIVILE) per denunciare gli abusi di potere, difendersi dai cattivi Magistrati o agire contro di essi hanno raccolto in cambio solo persecuzione, STALKING GIUDIZIARIO essendo proprio per queste nostre LEGITTIME AZIONI COSTITUZIONALI noi poi stati segnati o segnalati ovunque andiamo, messi in una sorta di LISTA NERA NAZIONALE di cittadini -ostili alla Magistratura-“.