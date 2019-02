Il commento, della dottoressa Maura Manca (presidente dell’O.N.A.)

La presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, Maura Manca, commenta cosi’ le lesioni inferte da Federico Zeoli contro la figlia di 22 mesi della sua compagna, avvenuto a Genzano: “un’altra creatura innocente vittima della violenza genitoriale, -colpevole- di essere nata da un genitore indegno di essere chiamato tale”.

“Perché anche se non è tua figlia biologica, hai gli stessi doveri di protezione e tutela di una creatura indifesa. Basta con queste stronzate del raptus giustifica tutto. Sono altri i problemi, parliamo di una bimba che è in fin di vita, di una piccolina che non ha fatto proprio niente, se non la bambina”. ‪

“Quando si massacra una bimba in questo barbaro modo significa che lo hai dentro e che probabilmente sei propenso ad alzare le mani. Non deve esistere mai la violenza sui bambini, di nessun tipo, non è così che si “educano” i figli. Non si può arrivare a questo scempio. Si devastano non solo fisicamente, anche e soprattutto psicologicamente. Non ti è scappato uno schiaffo, l’hai massacrata di botte! Questa è la generazione dei “nuovi” genitori?