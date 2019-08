Il commissario dell’Autorità portuale Antonio De Simone stamane durante la conferenza stampa per la presentazione del programma di “agosto in… Fiera 2019”, manifestazione già con diverse edizioni alle spalle e che fino alla fine del mese proporrà un ricco calendario di eventi, di musica e di intrattenimento, ha colto l’occasione per salutare la città

CHE LO HA ACCOLTO DURANTE IL SUO MANDATO ED HA COLTO L’OCCASIONE PER SALUTARE IL SINDACO CATENO DE LUCA E L’ASSESSORA DAFNE MUSOLINO

Stamane durante la conferenza stampa di presentazione del programma riguardante la manifestazione “Agosto in… Fiera 2019”, un evento che puo’ contare già su diverse edizioni al suo attivo, che proporrà musica e intrattenimento, il commissario dell’Autorità Portuale di Messina, Antonio De Simone ha colto l’occasione per la salutare la Città (la quale lo accolse positivamente all’inizio del suo mandato e sempre gli ha dimostrato affetto), il sindaco Cateno De Luca e l’assessora Dafne Musolino, ringraziando questi ultimi per il sincero rapporto di collaborazione instauratosi in questi mesi.

De Simone ha sottolineato che: “è la prima volta durante il suo intero percorso istituzionale che un sindaco messinese accoglie il suo invito e visita gli uffici dell’Ente”.

Ed ancora: “lascio al mio successore, diverse attività programmatorie ben avviate”.

Anche il primo cittadino peloritano De Luca ha avuto parole di elogio riferendo in relazione al passaggio di consegne fra l’Authority commissariata e quella di nuova costituzione che: “Mega avrà una macchina che corre veloce. Adesso serve un pilota che sia all’altezza”.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.