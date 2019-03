Il Commissario Mascherpa, arriva in Teatro

Nuove scuole per il Commissario Mascherpa e la sua squadra. Domani mattina a partire dalle ore 9.30 il secondo appuntamento del progetto sulla legalità promosso dalla Questura di Messina. Cambiano gli studenti, cambia la location ma non l’obiettivo: sensibilizzare e responsabilizzare rispetto ai temi del bullismo, del cyberbullismo e della dipendenza, in particolare, dalle sostanze stupefacenti.

Gli alunni degli Istituti Scolastici Mazzini, Maurolico, La Farina, Basile, Archimede, Verona Trento si riuniranno al Teatro Vittorio Emanuele dove funzionari di polizia cercheranno di aiutarli a fare le scelte giuste.

La testimonianza di chi ha subito il punto di partenza per scuotere le coscienze e rendere i giovani più consapevoli. Rischi e rimedi per decidere senza condizionamenti, per essere cittadini migliori, per rivolgersi alle persone giuste che con costanza e dedizione lavorano anche per loro. Conoscere per essere veramente liberi abbattendo paura, vergogna, silenzio.

I ragazzi avranno la possibilità di partecipare ad un concorso nazionale legato al progetto dando sfogo alla loro creatività ed al loro estro. Il cambiamento è possibile…basta crederci e volerlo.