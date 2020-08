Il Comunicato dell’Associazione Governo del Popolo APS: “#15AgostoCircondiamoRoma”

🔵 Comunicato dell’Associazione Governo del Popolo APS: “#15AgostoCircondiamoRoma”.

La nota odierna, firmata da Francesco Carbone Presidente del sodalizio associativo costituito nel 2018 a Villafrati (PA): “questi i punti e gli obiettivi dell’evento che si svolgerĂ presso il Grande Raccordo Anulare a Roma il 15 Agosto 2020 in auto e nelle modalitĂ che saranno comunicate con video”.

“Diffidate da qualsiasi informazione non data dal Presidente dell’Associazione Governo del Popolo APS Francesco Carbone anche per quanto riguarda la modalitĂ con cui verrĂ svolto l’evento:

1) Avvio di arresti, confisca dei beni, processi contro tutti i criminali denunciati singolarmente dall’ Associazione Governo del Popolo APS e migliaia di cittadini italiani appartenenti e non all’associazione. Criminali appartenenti alle istituzioni (Parlamentari, Magistrati, Funzionari di Stato, forze dell’ordine, Assistenti Sociali, Consulenti Tecnici etc) e non (avvocati, medici, notai, commercialisti, banchieri, giornalisti appaltatori etc) che hanno commesso abusi e soprusi contro i singoli, collettivitĂ , erario e personalitĂ dello Stato, per proteggere Sistemi Criminali (cosche, logge, ordini, sette) dediti a reati di tipo mafioso, affidi illeciti dei bambini, fallimentari, illecite prevenzioni antimafia, dittatura sanitaria, danni vaccinali, frodi e illecite elargizioni di fondi europei, statali, antimafia, sfruttamento di lavoratori etc…;

2) Avvio di arresti, confisca dei beni, indagini e processi contro chi ha commesso il Golpe politico giudiziario del 1989 che ha portato alla svendita di tutti i beni e servizi dell’Italia tra cui l’IRI, la sovranitĂ nazionale e la sovranitĂ monetaria;

3) Eliminazione del segreto di Stato sui procedimenti di tipo terroristico e in particolare sulle indagini e informativa di cui si stavano occupando Paolo Borsellino e Giovanni Falcone prima di essere uccisi. Il 15 agosto ricorre l’anniversario dell’inizio del depistaggio delle indagini sulla morte di Falcone e Borsellino e di quelle indagini archiviate in fretta e furia il 14 agosto 1992;

4) liberazione di tutti i bambini affidati illecitamente alle case famiglia per motivi inesistenti o che potevano essere affidati ad altri familiari e liberazione di tutti quei bambini affidati illecitamente a maltrattatori, abusatori, gender e pedofili;

5) Avvio di arresti e processi contro tutti coloro che giorno 18 Luglio 2020 Appartenendo alla DIGOS e alla Polizia di Stato tra cui Funzionari Dirigenti e Questore hanno commesso una marea di reati per impedirci di Manifestare per i motivi soprastanti, arrivando a simulare il reato di blocco stradale per addebitarlo all’organizzatore e partecipanti e il sequestro di cittadini presso la stazione di servizio Settebagni per identificare tra la gente chi aveva intenzione di partecipare alla manifestazione, alcuni poliziotti e infiltrati alla manifestazione sponsorizzavano la manifestazione politica del 5 settembre a Roma;

6) Si pretenderĂ a gran voce l’intervento immediato dei fedeli servitori dello Stato, (se ne sono rimasti) o l’intervento di qualsiasi potenza straniera facente parte dei trattati internazionali per la tutela dei Diritti Umani, informandovi che è stata giĂ presentata denuncia all’ambasciata americana a Roma”.

“Visto e considerato che nessun Media di Regime ne darĂ notizia, fate girare il piĂą possibile questo comunicato con ogni mezzo senza distorcere una lettera. Rendete di pubblico dominio attraverso il gruppo facebook Associazione Governo del Popolo APS tutti i comitati, associazioni, movimenti, organi di informazione anche su internet che non si vogliono aggregare e non vogliono riportare la notizia dell’evento rendendosi moralmente complici dei criminali (cosche, logge, ordini, sette) menzionati nei punti antecedenti”.

