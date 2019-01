Il Concerto della Memoria: oggi a Santa Maria Alemanna

Dal Comune di piazza Unione Europea, i responsabili dell’Ufficio stampa, danno notizia di ciò che segue: “si terrà oggi, lunedì 28, alle ore 17.30, a Santa Maria Alemanna, il -Concerto della Memoria-, organizzato su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali, in occasione della Giornata della Memoria, con la collaborazione del conservatorio di musica -Arcangelo Corelli-.

Alla presenza dell’ssessore Alessandra Calafiore, del presidente del Corelli, Giuseppe Ministeri, e don Giovanni Sturiale, i giovani maestri dell’Istituto eseguiranno un nutrito programma musicale, sotto la guida del direttore Maestro Antonino Averna e della prof.ssa Rosanna Buffo: “dagio dalla Sonata in sol min BWV 1004 e Allemanda dalla Partita n.2 in re min. BWV1001 di J. S. Bach, con Valerio La Torre al violino; Preludio e Fuga BWV 539 in re min, di J. S. Bach, e I Tempo Haiti, di F. Angelis, con Paolo Corda alla fisarmonica; Sarabanda dalla Partita in la min. per flauto solo di J. S. Bach e Fantasia n.1 in la min Twv 402, di G. F. Telemann, con Chiara Bonarrigo al flauto; Schindler’ List di J. Williams, con Valerio La Torre al violino e Luigi Luca alla fisarmonica. L’nsemble di chitarre con E. Barillaro, A. Ariosto, A. Salerno, R. De Gaetano, G. Calabrò, P. Magazù, D. Ruta e A. Forganni eseguirà inoltre Introduzione e Fandango di L. Boccherini, Vocalise di M. Amoroso, Greensleeves, dalla English Suite n.5 di J. W. Duarte, Larghetto, II mov. dal Concerto Grosso di A. Vivaldi, e Cote Sud di R. Dyens”