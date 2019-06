Il consigliere comunale di LiberaMe Alessandro Russo ha presentato un interrogazione urgente al sindaco De Luca, relativa alla presenza ingente di eternit smaltito irregolarmente e abusivamente all’interno del perimetro della ex discarica di Portella Arena e del vicino ex Forte F. Crispi.

Precisa Russo: “nelle scorse settimane, accompagnando il sen. Davide Faraone in visita ispettiva, abbiamo potuto riscontrare e documentare una immensa quantità di eternit smaltito abusivamente, giacente in aria aperta e in linea d’aria a pochissima distanza delle abitazioni del Torrente Pace e dell’Annunziata alta. Al Sindaco si chiede di sapere quali iniziative urgenti di rimozione dell’eternit e di videocontrollo del territorio voglia intraprendere per mettere in sicurezza l’area e la salute pubblica”.

Ecco la l’interrogazione del consigliere in versione integrale:

Il sottoscritto Alessandro Russo, nella qualità di Consigliere Comunale…

Premesso

Che l’area di Portella Arena, ex discarica di Messina, è chiusa da diversi anni per l’evidente impatto ambientale sul territorio in cui insiste e da diverso tempo sottoposta a sequestro giudiziario per del reati in corso di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Che per ragioni di messa in sicurezza post mortem della discarica, la rinaturalizzazione dei luoghi e per ripristinare condizioni di ecosostenibilità l’Amministrazione Comunale ha nel corso dei recenti anni avviato una fase progettuale che interessa il piede della discarica e le sue continue fuoriuscite di liquami e percolato che gravano sulla sottostante valle del Torrente Pace.

Considerato

Che nonostante l’inaccessibilità dell’area citata, sono stati più volte riscontrati negli anni dei continui accatastamenti di rifiuti sia nell’area a ridosso dell’accesso principale dell’ex discarica, sia, fatto più grave, sin dentro la stessa area perimetrata dall’Autorità Giudiziaria da parte di ignoti, abusivi e speculatori che ne dispongono regolarmente in assenza di controllo da parte delle Autorità competenti.

Che nello spazio interno e circostante alla ex struttura fortilizia umbertina denominata “Forte Crispi”, dentro l’area di Portella Arena, è stata possibile verificare in occasione recente – durante un sopralluogo ispettivo effettuato con una deputazione del Senato della Repubblica – la presenza di una ingente quantità di materiale in eternit – quali serbatoi, lastre di copertura tetti, onduline e numerosi altri spezzoni di derivazione incerta – che è collocata lungo tutto il percorso di accesso alla struttura abbandonata e attorno alla stessa.

Che la grande quantità di eternit suggerisce che l’attività di smaltimento irregolare e abusivo di tale materiale continua regolarmente da parte di privati, ditte od organizzazioni che approfittano della lontananza dal centro urbano e della assenza di controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, continui con regolarità e senza che sia possibile controllarla e sanzionarla.

Atteso

Che la S.S. illustrissima è, per ragione di legge, la massima autorità sanitaria sul territorio comunale, e in quanto tale deve predisporre azioni e interventi conseguenti finalizzati alla tutela della salute della comunità, che vista l’ingente quantità di eternit in un’area già sancita come a forte rischio ecologico e idrogeologico (poiché ricadente in perimetrazione P4 e rischiosità R4 secondo il vigente Piano di Assetto Idrogeologico regionale). Ritenuto Della massima urgenza ripristinare condizioni di sicurezza per la salute pubblica e di rispetto per la normativa in tema di corretto smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, quali l’eternit.

INTERROGA LA S.S. ILLUSTRISSIMA PER SAPERE: