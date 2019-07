Il consigliere della VI^ Circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo, sollecita la rimozione della spazzatura sparpagliata ai bordi della statale 113/dir

Il consigliere della VI^ Circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo, in una interrogazione inviata a… Cateno De Luca (signor sindaco Città Metropolitana), signor vice sindaco ingegnere Salvatore Mondello e signora assessora all’Ambiente e Rifiuti, avvocato Dafne Musolino, scrive: “si fa seguito alle pregresse note relative alla raccolta dei rifiuti lungo la strada statale 113/dir.”.

“Si coglie l’occasione di ringraziare il sindaco, il vice sindaco, l’assessore Ambiente e Rifiuti e il presidente della MessinaServizi. Ritengo tuttavia di rendermi utile suggerendo agli Organi in indirizzo di pensare a raccogliere i sacchetti di spazzatura disseminati lungo l’arteria statale a macchia di leopardo e che rovinano il decoro urbano e inficiano l’operato dell’amministrazione. Per cui, probabilmente, risulterebbe semplice raccoglierli nella giornata di giovedì dedicata alla raccolta indifferenziata per scongiurare che animali rompano i sacchetti distribuendo pericolosamente il contenuto sull’asfalto arrecando non solo pericolo ai mezzi in transito ma provocando problematiche igienico sanitarie”.

“A riprova di quanto dichiarato si allegano fotografie che documentano la presenza dei rifiuti sparpagliati lungo la statale che attendono ancora di essere rimossi. Si ringrazia per il cortese e sollecito riscontro”.