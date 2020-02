Il consigliere regionale della Calabria, Domenico Creazzo di Fratelli d’Italia è finito martedi’ 25, agli arresti domiciliari

Il votatissimo consigliere regionale della Calabria, Domenico Creazzo di Fratelli d’Italia è finito martedi’ 25 agli arresti domiciliari. E’ stato fermato, nel corso dell’operazione “Eyphemos” condotta contro il clan Alvaro… dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Non si tratta dell’unico politico finito in manette. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata chiesta un’autorizzazione a procedere anche per un parlamentare eletto nella zona aspromontana reggina.

Coinvolti nell’operazione coordinata dal pm Stefano Musolino, dall’aggiunto Gabriele Paci e dal procuratore capo Giovanni Bombardieri, anche diversi componenti del Consiglio comunale di S. Eufemia d’Aspromonte.

Creazzo è stato eletto al Consiglio regionale con una vera e propria valanga di voti. Ben 8.033 le preferenze raggiunte dal sindaco di S. Eufemia d’Aspromonte è un appartenente alla Guardia di Finanza ed è stato, fino a poco tempo fa, a capo dell’Ente parco nazionale dell’Aspromonte.

L’accusa nei suoi confronti è di scambio elettorale politico mafioso. Egli nel coltivare e realizzare il progetto di candidarsi e vincere le elezioni regionali del gennaio 2020, si era rivolto alla ‘ndrangheta [in particolare a Domenico Laurendi] dapprima attraverso il fratello Antonino Creazzo in grado di procacciare voti, in cambio di favori e utilità, grazie alle sue aderenze con figure apicali della cosca Alvaro e poi direttamente, al fine di sbaragliare gli avversari politici.