Il Consiglio Comunale di Messina, ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ed il Bilancio di Previsione 2018-2020 [Video]

IN ENTRAMBE LE OCCASIONI, I DUE DOCUMENTI SONO PASSATI CON 23 FAVOREVOLI, 4 ASTENUTI E NESSUN CONTRARIO

19 settembre 2018 – Il Consiglio Comunale di Messina, convocato (in seduta straordinaria) dal suo presidente Claudio Cardile è tornato a riunirsi oggi pomeriggio. Fissata alle ore 15.30, l’Assise ha iniziato i propri lavori mezz’ora più tardi.

I consiglieri, hanno discusso cinque emendamenti (tutti accolti), tre dei quali proposti dal primo cittadino Cateno De Luca, presente anch’egli in Aula. I rappresentanti dei vari gruppi presenti, sono passati a visionare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, votandolo con 23 voti favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario.

Successivamente i componenti dell’Aula, sono passati alla proposizione di sei emendamenti tutti transitati favorevolmente ed infine con ventitre favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario come in precedenza, hanno dato il via libera al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 – Bilancio di previsione finanziario 2018/2020.