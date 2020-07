Il Consiglio comunale di Messina, riunitosi ieri pomeriggio per proseguire l’attività deliberativa, dopo avere accolto tre emendamenti, ha approvato, con quattordici voti favorevoli, sette astenuti e nessuno contrario, il provvedimento relativo al regolamento di contabilità

Il Consiglio comunale, riunitosi ieri pomeriggio per proseguire l’attività deliberativa, dopo avere accolto tre emendamenti, ha approvato, con quattordici voti favorevoli, sette astenuti e nessuno contrario, il provvedimento relativo al regolamento di contabilità.

Successivamente l’Aula ha preso in esame l’atto di indirizzo per i provvedimenti viabili temporanei finalizzati ad agevolare la ripresa delle attività di ristorazione messe in crisi dalla grave emergenza sanitaria legata al coronavirus (isole pedonali), al quale sono stati presentati sedici emendamenti, di cui sette votati (due accolti e cinque respinti), due ritirati e i rimanenti sette da discutere nella prossima seduta, i cui lavori sono stati aggiornati a domani, mercoledì 29, alle ore 18.