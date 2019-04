Il Consorzio autostrade siciliane, al lavoro per la A18 e la A20

Proseguono i lavori di messa in sicurezza della A18 e della A20 da parte del Cas, che comunica l’avvio di interventi in entrambe le tratte. Per ciò che concerne la Messina – Catania, sarà attivato domani il cantiere per i lavori di pavimentazione nella tratta autostradale in doppio senso di circolazione tra Taormina e Giardini. I lavori – spiegano dal Consorzio – sono finalizzati al rifacimento del tappeto d’usura mediante stesa di conglomerato bituminoso e, dove necessario, al risanamento profondo dello strato sottostante di “binder” al fine di eliminare il degrado della pavimentazione e ripristinare una idonea funzionalità della infrastruttura viaria, incrementando la portanza (carico da sopportare) della pavimentazione, migliorando la resistenza alle deformazione (avvallamenti, alterazioni) causato da intenso traffico, e potenziandone l’impermeabilità (resistenza alle infiltrazioni d’acqua). A completamento della manutenzione il tratto sarà rifinito con la segnaletica orizzontale.

Interventi in corso anche sulla Messina-Palermo, con l’avvio dei lavori di pavimentazione della tratta compresa tra Villafranca Tirrena (Barriera Messina Nord) e Rometta, nonché quelli di potatura delle piante che invadono la carreggiata. Entrambi gli interventi – che saranno eseguiti nelle due direzioni di marcia – si concluderanno il prossimo 26 luglio (pavimentazione) e il 31 maggio (potatura e risagomatura verde). Per tali manutenzioni – da eseguire senza interrompere la viabilità, nonché in orario diurno e notturno – sarà necessario chiudere di volta in volta le corsie di marcia, di sorpasso e di emergenza. In corrispondenza dei diversi cantieri, previsti limiti di velocità di 60km/h e il divieto di sorpasso. In loco segnaletica con indicazione lavori e deviazioni. Le ditte esecutrici sono la Venumer srl di S. Filippo del Mela (per la pavimentazione) e la Li.Fra Costruzione srl di Falcone (per il verde). Spesa a carico del bilancio Cas.