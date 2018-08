Il controesodo, ha prodotto i suoi primi effetti in Città

Come accade tutti gli anni dopo il Ferragosto, è iniziato puntuale il fenomeno del controesodo, cioè quello dei vacanzieri che decidono di far rientro nelle loro località di origine. Quello cominciato oggi, è il primo vero week-end che segnerà la fine delle vacanze. In Città si sono registrate lunghe file, che hanno origine in Autostrada poco prima di immettersi verso l’uscita di Messina Boccetta (nella corsia di marcia della A18) e sono proseguite fino al viale della Libertà ed agli imbarchi privati della Caronte&Tourist.

Per poter attraversare lo Stretto, vi è stata una attesa stimata in due ore. Sulla tangenziale, gli agenti della Polstrada hanno provveduto ad instradare la colonna di vetture. La Polizia Municipale si è fatta cogliere invece impreparata, infatti gli appartenenti al Corpo si sono visti solo dopo mezzogiorno e non certo in numero considerevole. Separare i flussi di traffico, tra mezzi diretti nel continente e gli altri che intendevano procedere nel territorio comunale, ha dato luogo ad evidenti criticità.