Il convegno con Aleksandr Dugin, organizzato da Città Plurale e Vento dello Stretto si terrà domani al Royal Palace Hotel (nei pressi della Stazione Centrale), alle ore 17 a Messina. A renderlo noto sono stati gli organizzatori, dopo aver ricevuto il diniego alla concessione da parte dell’Università dell’Aula del Rettorato dell’Ateneo.

In una nota, i responsabili dei sodalizi che propongono l’incontro, riferiscono che: “resta confermato l’orario dell’evento, alle 17. Dugin è il filosofo della denuncia della perdita dell’Identità, del recupero della Tradizione, dei Soggetti Radicali contro l’One Word, lo stato globale. Punta il dito contro le masse ad unidimensionalità materialista e l’europeo alienato e distratto dalle parole d’ordine del politicamente corretto. Alcune delle sue affermazioni sono diventate popolari nel circuito dei siti e della informazione alternativi. Ed i suoi numerosi libri stanno uscendo dalla nicchia del Politicamente Scorretto e incominciano a circolare anche al di fuori dei circuiti delle case editrici alternative e culturalmente non omologate al -pensiero unico-. Ora il diversamente europeo Aleksandr Dugin, scrittore e politologo russo, e promotore della -Quarta Teoria Politica-, strumentalmente additato come consigliere di Putin arriva in Italia per una lunga tournee che farà tappa, unica in Sicilia”.