Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto si è registrata 1 nuova guarigione, con conseguente dimissione, di un paziente ricoverato e che era risultato affetto da Covid-19: si tratta di una donna di 83 anni.

A Messina e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 di pazienti precedentemente o attualmente ricoverati sono ora 154. A questi se ne aggiungono 224 di pazienti, che erano in isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti in città e provincia è pari a 378. A Messina e in provincia inoltre oggi si registrano zero nuovi casi di coronavirus. Gli attuali positivi in Sicilia sono ora 879.