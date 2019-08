Il cordoglio del direttore generale della Asp di Messina, dottor Paolo La Paglia per la morte dell’editore della Gazzetta del Sud, Gianni Morgante

"E' UNA GRAVE PERDITA PER L'INTERA COMUNITA'"

Il cordoglio del direttore generale della Asp di Messina, dottor Paolo La Paglia per la morte dell’editore del Quotidiano locale: “è una grave perdita per l’intera comunità dell’area metropolitana messinese e per l’intera Regione la scomparsa di Gianni Morgante; il suo nome è strettamente legato al miglior giornalismo e alla sana editoria della città e della Sicilia”.

“La sua discrezione e sobrietà, anche negli alti ruoli dirigenziali ricoperti, sono state di esempio per tanti; il giornalismo libero ha anche la sua paternità. A Lino Morgante, ai familiari tutti e alla grande famiglia della Gazzetta del Sud, del Giornale di Sicilia e di RTP va il cordoglio dell’intera Azienda Sanitaria Provinciale di Messina”.