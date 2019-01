Il Cordoglio dell’onorevole Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva

PER LA SCOMPARSA, DELL'AGENTE DELLA POLSTRADA ANGELO SPADARO, MORTO STAMANE IN UN INCIDENTE SULLA A18 CATANIA-MESSINA

L’onorevole Danilo Lo Giudice sindaco di Santa Teresa di Riva, appresa la notizia dell’incidente sulla A18, a causa del quale è deceduto l’agente della Polstrada Angelo Spadaro, ha scritto: “faccio realmente fatica quando vengo informato di queste tragedie… non so cosa stia succedendo intorno alla nostra Comunità, ma non finiamo di piangere un figlio che subito ci ritroviamo colpiti da un nuovo dolore… e questo accade ormai da mesi…”.

“Ci lascia un altro figlio della nostra Comunità, Angelo, in modo assurdo ovvero mentre era intento a garantire la sicurezza altrui…! Persona garbata, sempre gentile e altruista con tutti, oggi ci hai gettato nello sconforto più totale… con l’unica speranza che il buon Dio ti accolga nel regno dei cieli come un Angelo, quale sei stato fino all’ultimo giorno in cui hai vissuto su questa terra…! Ai familiari il Cordoglio mio personale e di tutta la nostra Comunità…”.