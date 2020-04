Il #cordoglio di Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva

#cordoglio: “CIAO Tanya”. Il ricordo scritto ieri, dal sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice, per il medico 57enne… deceduto in Trentino nei giorni scorsi a causa del Coronavirus.

La lettera di Lo Giudice: “a nome mio e di tutta la comunità santa teresina ci stringiamo al cordoglio della famiglia Trimarchi per la scomparsa della Dottoressa Tanya. In questa emergenza il maledetto virus ha travolto anche lei a Trento presso l’ospedale Santa Chiara, dove svolgeva la sua professione per tentare di salvare delle vite umane. Una donna straordinaria, che ha sacrificato la sua vita nel tentativo di dare aiuto al prossimo. Un esempio di vita per tutti noi, che ci fa riflettere e che ci stringe forti in un coro unanime di ringraziamento per quanti operano in prima linea nei nostri ospedali”.