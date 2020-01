Il cordoglio, per la morte di Emilio Giletti (90 anni), padre del conduttore Massimo

I componenti di… www.messinamagazine.it, esprimono il proprio cordoglio per la morte di Emilio Giletti (90 anni), padre del conduttore di Non è l’Arena il programma di La7, Massimo Giletti.

L’anziano papà del giornalista, è deceduto lo scorso 3 gennaio presso l’Ospedale di Novara dove era ricoverato dal 31 dicembre, giorno in cui è stato colto da un aneurisma cerebrale. Il defunto, era nato a Trivero, in Provincia di Biella, nel 1929, aveva la passione per le corse automobilistiche e lui stesso fece il pilota. La sua attività, era quella di imprenditore del ramo tessile, essendo il proprietario della Giletti S.p.A. di Ponzone Trivero, dove lavorò anche il figlio Massimo.

Oltre al noto anchorman televisivo, Emilio Giletti ha lasciato gli altri due figli Emanuele e Maurizio, fratelli gemelli e maggiori, il primo ingegnere e il secondo commercialista e la moglie Giuliana.