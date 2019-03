Il d.g. facente funzioni dell’ATM (Messina) Natale Trischitta, avvisa che: “E’ stata avviata la selezione di 30 operatori di esercizio parametro 140”

Ad evidenziarlo in un comunicato, è il d.g. facente funzioni (della Società di Tpl peloritana), che scrive: “si avvisa che tramite il Servizio XIV° Centro per l’Impiego di Messina è stata avviata la selezione di n. 30 operatori di Esercizio par. 140 a tempo determinato per mesi sei – CCNL Autoferrotranvieri, presso l’Azienda Trasporti di Messina. Il giorno 3 aprile 2019 dalle ore 09,00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 le persone in cerca di occupazione, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dal Bando, potranno presentarsi personalmente nei locali del Centro per l’Impiego di Messina, via Dogali n. 1/D, 3° piano”.

“Si precisa che successivamente alla trasmissione della graduatoria stilata dal Centro per l’impiego, l’Azienda procederà ad operare la selezione dando priorità all’esperienza acquisita nel Trasporto pubblico locale, che dovrà essere documentata dai candidati e verrà verificata anche attraverso una prova di guida su mezzo ATM di trasporto pubblico in percorso urbano. Si rimane in attesa della firma del Contratto di prossimità da parte delle organizzazioni sindacali aziendali al fine di evitare ogni possibile esclusione o limitazione alla partecipazione dei soggetti che abbiano già svolto periodi di lavoro presso ATM Messina”.