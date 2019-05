Il dettaglio, delle manifestazioni previste, per onorare la “Madonna della Lettera”

Nel contesto delle celebrazioni cittadine in onore della Madonna della Lettera, Patrona Principale dell’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, il Centro Interconfraternale Diocesano propone alcune iniziative culturali in collaborazione con la Basilica Cattedrale. Nel cartellone anche una significativa esposizione bibliografica realizzata dalla Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” diretta dall’Avv.Tommasa Siragusa. Di seguito il programma dettagliato che prenderà il via lunedì 27 maggio. Inoltre, anche quest’anno, sarà distribuita la riproduzione di una antica stampa della Madonna della Lettera realizzata nel 1842 da Tommaso Alojsio Juvarra e dedicata al 70° del rifacimento della manta d’argento del dipinto della Madonna della Lettera.

Basilica Cattedrale – Piazza Duomo

Lunedì 27 maggio ore 19.00 Concerto dell’Orchestra “Ars Nova Messina” diretta dal Maestro Alberto Famà. Presenta la serata musicale la giornalista Letizia Lucca.

Atrio di Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea

Venerdì 31 maggio ore 19.00 Inaugurazione della Mostra di Diorami “Madonna della Lettera: arte in miniatura” dell’Associazione SiciliArte a cura del Prof. Carmelo Ariosto. Grazie alla collaborazione del Comune di Messina, la mostra sarà visitabile dalle ore 9.00 alle 18.00 fino al 24 Giugno.

Biblioteca Regionale – Via I Settembre n. 117

Sabato 1 giugno ore 17 Inaugurazione della Mostra Iconografica e Bibliografica

LA MADONNA DEL LITTERIO FRA ICONOGRAFIA E DEVOZIONE

a cura della Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo”

In esposizione anche antiche e rare pubblicazioni ed incisioni relative al culto ed alla devozione alla Patrona di Messina, facenti parte delle raccolte della Biblioteca Regionale. La Mostra potrà essere ancora visitata:

Lunedì 3 giugno dalle 17.00 alle 20.30.Da Martedì 4 a Venerdì 7 giugno dalle 10.00 alle 13.00

Sabato 8 giugno dalle 17.00 alle 20.00 e Domenica 9 giugno dalle 10.00 alle 13.00

Piazza Immacolata di Marmo – Papa Giovanni XXIII

Sabato 1 giugno ore 19.00 “Omaggio a Maria” concerto della Banda Musicale “Gaetano Celeste” di Camaro diretta dal Maestro Gianluca Sturniolo. Al termine del concerto bandistico distribuzione della stampa a tiratura limitata dedicata alla Madonna della Lettera in occasione del 70°anniversario del rifacimento della manta d’argento.

Biblioteca Regionale – Via I Settembre n. 117

Domenica 9 giugno ore 11.00 Conclusione della Mostra Iconografica e Bibliografica

LA MADONNA DEL LITTERIO FRA ICONOGRAFIA E DEVOZIONE

con Tavola Rotonda con l’intervento del Direttore Avv. Tommasa Siragusa, del Presidente del Centro Interconfraternale Diocesano Fortunato Marino, del Dirigente Scolastico dell’istituto d’Arte di Capo d’Orlando Prof.ssa Rosetta Vitanza e del Prof. Marco Grassi Docente della Lumsa di Palermo. In collaborazione con la Fidapa Capo Peloro di Messina.Proiezioni di immagini sacre a tema a cura del Prof. Marco Grassi e della Prof.ssa Rosetta Vitanza.