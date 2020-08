Il dettaglio di tutte le disposizioni, che vigeranno

PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO: DA LUNEDÌ AL VIA LE LIMITAZIONI VIARIE IN VIA COMUNALE SAN MICHELE A MESSINA

Per consentire l’esecuzione di lavori di realizzazione di un impianto semaforico per la regolamentazione a senso unico alternato di un tratto della via Comunale San Michele, nell’ambito dell’appalto dei lavori di manutenzione della rete semaforica comunale ed installazione di nuovi impianti, sono stati adottati provvedimenti viari.

Da lunedì 17 per un periodo di 40 giorni, nel tratto di strada interessato dagli interventi vigeranno la chiusura al transito per semicarreggiata, gestendo la circolazione nella parte rimanente; il divieto di sosta in prossimità delle aree limitrofe agli impianti semaforici per permettere lo stazionamento dei mezzi d’opera; e la chiusura al transito veicolare, se necessario, con l’assistenza della Polizia Municipale.