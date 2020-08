Il dettaglio, sulle attività di ricerca, della Sig.ra Viviana Parisi, classe 1977, e del figlio minore M. G., di anni quattro, dei quali non si hanno più notizie dalla mattinata di lunedi’ quando a seguito di un sinistro in cui è stato coinvolto il veicolo da lei condotto sull’autostrada A20, in corrispondenza della località Torre del Lauro del Comune di Caronia si sono perse le tracce di entrambi

Le attività di ricerca hanno avuto inizio nel primo pomeriggio del 3 agosto e sono proseguite lungo tutta la nottata e la giornata di ieri come del resto in quella di oggi. Nella azione descritta, sono coinvolte anche le Associazioni di volontariato di Protezione Civile

Nella mattinata odierna si è svolta nella sala di Protezione Civile della Prefettura una riunione finalizzata a definire lo stato attuale delle ricerche della Sig.ra Viviana Parisi, classe 1977, e del figlio minore M. G., di anni quattro, dei quali non si hanno più notizie dalla mattinata di lunedi’ quando, a seguito di un sinistro in cui è stato coinvolto il veicolo condotto dalla Sig.ra Parisi sull’autostrada A20, in corrispondenza della località Torre del Lauro del Comune di Caronia, la stessa insieme al figlio ha fatto perdere le proprie tracce abbandonando l’autovettura, all’interno della quale sono stati rinvenuti i documenti e gli effetti personali.

All’incontro, presieduto dal Vice Prefetto Vicario, dr.ssa Maria Carolina Ippolito, hanno partecipato rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale Regionale, della Città Metropolitana e della locale Sezione di Polizia Stradale. In tale sede, il Vice Prefetto Vicario, nell’ambito delle funzioni di coordinamento delle operazioni di ricerca demandate alla Prefettura, ha fatto il punto delle attività poste in essere per il rintraccio di madre e figlio. In particolare, a seguito dell’attivazione del Piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse, i Vigili del Fuoco di Messina, previa attivazione del Posto di Comando Avanzato, hanno utilizzato quindici unità di personale, comprese due squadre cinofile, una squadra operativa e un’unità di comando locale su autofurgone UCL. E’ stato anche più volte effettuato il sorvolo dell’area interessata tramite un elicottero e due droni. Nel contempo personale delle Forze di Polizia, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, ha assicurato l’attività di controllo del territorio, perlustrando gli itinerari principale e secondari che i due scomparsi avrebbero potuto percorrere, senza escludere ispezioni a ruderi e casolari abbandonati.

Alle operazioni, che hanno il fine di ricercare la 43enne ed il minorenne e sono iniziate lungo la zona perimetrale del chilometro 117 dell’arteria stradale teatro dei fatti (luogo in cui si è verificato il sinistro e dove vicino a due laghetti della zona che si starebbero perlustrando sarebbero emerse alcune tracce)… partecipano anche gli addetti della Polizia Municipale di Caronia.