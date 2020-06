Il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, ha disposto la collocazione di delineatori flessibili lungo la via Consolare Pompea a Messina

SONO STATI POSTI IN CORRISPONDENZA DELLA DOPPIA STRISCIA DI MEZZERIA

Il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ha disposto la collocazione, lungo la doppia striscia longitudinale continua di mezzeria del tratto della via Consolare Pompea, compreso tra il viale Annunziata e la chiesa S. Maria delle Grotte a Pace, in modo esclusivamente sperimentale, di delineatori flessibili distanziati l’uno dall’altro di 2 metri e intercalati, a loro volta, da dispositivi retroriflettenti integrativi.

I delineatori flessibili devono essere interrotti esclusivamente in corrispondenza delle intersezioni con le strade pubbliche lato monte e delle aree di parcheggio lato mare, dove devono essere collocati anticipatamente segnali verticali di preselezione che indichino la possibilità di effettuare l’inversione di marcia percorrendo la corsia di manovra interna al parcheggi; ed in corrispondenza degli attraversamenti pedonali da proteggere con “isole pedonali salvagente” che, nella fase sperimentale relativa alla collocazione dei delineatori flessibili, devono essere della tipologia “a raso”. L’ordinanza modifica parzialmente quella precedente dello scorso 11 marzo che prevedeva la collocazione di un cordolo delle dimensioni specificate e opportunamente omologato non reperibile sul mercato e fa seguito alla riunione tenutasi lo scorso venerdì 19 alla caserma Calipari, alla presenza del Vice Sindaco Salvatore Mondello, dei Comandanti delle Polizie Stradale, Metropolitana e Municipale, e dei tecnici del Dipartimento.