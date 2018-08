Il dottor Antonio Le Donne, lascerà il Comune di Messina

Leoluca Orlando sindaco di Palermo, nella giornata odierna ha nominato il dottor Antonio Le Donne (attuale responsabile della Segreteria Comunale del Municipio Peloritano) quale nuovo segretario generale del Comune da lui retto. La nuova posizione, riveste un grande prestigio non solo perchè si tratta del capoluogo di Regione ma anche soprattutto per il fatto che a Palazzo delle Aquile è assente il direttore generale, proprio come è stato per tanti anni a Palazzo Zanca. Le Donne dunque, potrebbe rivestire il doppio ruolo anche in questa circostanza.

Il primo cittadino palermitano ha affermato: “dall’esame dei curricula presentati, quello del dottor Antonio Le Donne evidenzia notevoli competenze tecnico giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze di questo Ente stante, tra altro, l’esperienza maturata in realtà di grandi dimensioni”.

Il ritorno di Antonio Le Donne a Messina, avvenne sotto l’Amministrazione Accorinti che nel tempo lo ha designato oltrechè segretario generale, direttore generale e ragioniere comunale ad interim. Con l’avvento del neo sindaco Cateno De Luca, non sono mancate da subito le novità, cioè la perdita di ben due incarichi, quello di direttore generale perchè negli intendimenti della nuova Giunta non è più una figura essenziale e l’altro temporaneo alla Ragioneria, sostituito dal dottor Giovanni Di Leo. Adesso per Le Donne il cambio avverrà gradualmente, non appena De Luca avrà individuato il prescelto che dovrà ricevere una scottante eredità amministrativa.