Il G.I.P. presso il Tribunale di Patti, ha emesso una ordinanza che è stata eseguita infine in provincia, dai poliziotti del Commissariato di P.S. di S.Agata Militello, nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina, ritenuto responsabile del reato di furto con destrezza nei confronti di un portatore di handicap.

Nel mese di ottobre, sulla pubblica via, l’uomo aveva chiesto del denaro alla vittima che, intenzionata ad aiutarlo, tirava fuori dalle tasche dei pantaloni il denaro che aveva con sé, alla ricerca di una banconota di piccolo taglio da regalargli. Il cittadino di nazionalità marocchina ne approfittava per scippargli quanto posseduto, due banconote da 50 euro, per poi fuggire.

Il giorno dopo, i poliziotti impegnati nel controllo del territorio lo hanno riconosciuto e bloccato nelle vie del centro. Grazie alla ricostruzione della dinamica del furto e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti, il malvivente è stato raggiunto dalla misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.!