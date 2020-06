Il giorno 25 giugno p.v. alle ore 12:30, nel corso di una riunione presieduta dal Prefetto di Messina, S.E. Maria Carmela Librizzi, che si terrà in modalità di videoconferenza, sarà presentato un Protocollo d’Intesa

Il giorno 25 giugno p.v. alle ore 12:30, nel corso di una riunione presieduta dal Prefetto di Messina, S.E. Maria Carmela Librizzi, che si terrà in modalità di videoconferenza, sarà presentato il Protocollo d’Intesa, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento di buone prassi per la piena applicazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenze – D.P.R. 390/90 ed al contrasto dei fenomeni legati ad altre forme di dipendenza e disagio minorile in ambito scolastico.

Tale iniziativa, sviluppata dalla Prefettura su proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Messina ed condivisa dal Ministero dell’Interno, si prefigge l’obiettivo di “realizzare una rete integrata di interventi miranti alla protezione dei minori da problematiche di dipendenza patologica (in particolare, dipendenza da sostanze, ludopatia, nomofobia, video game addiction), sia attraverso azioni di formazione e prevenzione destinate alla generalità degli utenti, sia mediante mirate azioni di presa in carico dei singoli minori segnalati per tali dipendenze”.

Il protocollo vede il coinvolgimento, oltre che del Prefetto di Messina e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, anche delle Forze dell’Ordine, del Comune e della Città metropolitana di Messina, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Messina, Barcellona P.G. e Patti, del Tribunale per i minorenni di Messina, del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia di Palermo, del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociale per i Minorenni di Messina, del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ed del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina. Il protocollo sarà firmato digitalmente da ciascuna delle predette Autorità.