Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, ha confermato il fermo in carcere della 34enne trans Daniela Agata Nicotra accusata del ferimento (con la conseguente soppravvenienza della morte) di mercoledi’ scorso (avvenuto nel corso di una lite in via San Cristoforo) della 25enne messinese Ylenia Grazia Bonavera.

Sarebbe esclusa, la prima giustificazione del gesto della Nicotra, La coltellata scattata durante il diverbio, sarebbe stata fatale recidendo la giugulare della vittima, colpendola all’altezza della clavicola.

Attraverso le indagini, gli inquirenti, hanno scoperto che l’auto della Bonavera è stata tallonata da quella della Nicotra la quale successivamente l’ha obbligata a fermarsi.