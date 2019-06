Il Gruppo di lavoratori storici dei Servizi Sociali, di Casa Serena, da ieri occupa Palazzo Zanca

Il Gruppo di lavoratori storici dei Servizi Sociali, rimasti esclusi dal transito nella Messina Social City, l’Agenzia costituita dalla Giunta De Luca, e’ in presidio da ieri a Palazzo Zanca.

Gli ex operatori, occupano ad oltranza l’Aula consiliare, alcuni di essi… hanno riferito che “malgrado ieri il sindaco fosse presente al Comune non si e’ neanche avvicinato, mentre l’assessora Dafne Musolino nel corso di un breve incontro non ha detto nulla di rilevante”.

Giovedi’ sera, si e’ registrato l’intervento di una ambulanza del 118 perche’ una lavoratrice ha accusato un malore.

Lunedi’ 10 giugno, alle ore 11.30, questi addetti sono stati convocati dal prefetto, dottoressa Maria Carmela Librizzi, per discutere del loro mancato riassorbimento nella partecipata comunale che ha sostituito le cooperative del terzo settore le quali gestivano gli appalti di assistenza domiciliare e non in favore di anziani, malati e disabili, per conto del Municipio peloritano.