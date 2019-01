Il IV° anniversario della gestione del Tg di Tremedia Messina, spiegato dal direttore

Eduardo Abramo, direttore di una importante testata giornalistica cittadina, spiega cosi’ un importante anniversario: “con l’amico, collega e socio Fortunato Marino tagliamo il traguardo dei quattro anni dalla fondazione di Libera Comunicazione”.

“Con Tremedia Messina continua il nostro impegno quotidiano. In studio, ma soprattutto in strada per raccontarvi il territorio. Questo post è un grazie a chi ci segue, a chi ci sostiene guardandoci ogni giorno, a chi ha contribuito alla nostra crescita per dare forza ad una voce libera nella nostra città. Grazie a tutti”.