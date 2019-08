“Il lavavetri che sporca la nostra… villa, sequestro di tutto ed allontanamento” [Video]

“Il lavavetri che sporca la nostra… villa, sequestro di tutto ed allontanamento”, questo è ciò che ha riferito stamattina nel filmato che segue e da lui realizzato, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca, nella mattina di oggi, ha effettuato uno dei suoi consueti blitz, nella villetta di via Giuseppe Garibaldi dove sorgono il monumento dedicato alla marineria russa e la statua di Re bomba, una zona nella quale giornalmente stazionano divesrsi cittadini stranieri che secondo il parere del primo cittadino messinese creano intralcio ed in certi frangenti non rispettano il decoro nel contesto in cui operano.